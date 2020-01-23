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Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü

Sinop'ta havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü.

23.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:24Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü
'ta havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü.
Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

mevkisinde bulunan Sinop Havalimanı yanındaki araziye yıldırım isabet etmesi sonucu alandaki bazı ağaçlar zarar gördü.

Havalimanı kulesine yakın bölgeye isabet eden yıldırım nedeniyle Vali Vekili Abdullah Şahin ve beraberindeki heyet, alanda incelemede bulundu.

Şahin yetkililerden bilgi aldı.
Yıldırım düşmesi nedeniyle havalimanındaki uçak seferleriyle ilgili olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

Sinop Havalimanı, Akliman, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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