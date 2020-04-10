Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi

Sinop İl Özel İdaresi, merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maskeyi Sinop Muhtarlar Derneğine teslim etti.

10.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:05
Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi
Sinop İl Özel İdaresi, merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maskeyi Sinop Muhtarlar Derneğine teslim etti.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ücretsiz maske dağıtımına bir destek de Sinop İl Özel İdaresinden geldi. İl Özel İdaresince tedarik edilen 5 bin adet maske, Sinop merkeze bağlı mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlara ulaştırmak üzere Sinop Muhtarlar Derneğine gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sinop Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aloğlu Köyü Muhtarı Aydın Ünlü, "Korona virüs salgınına karşı ülkemizin ortaya koyduğu dayanışma ve kenetlenme tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Bu süreçte gerek devlet büyüklerimiz, gerekse kurumlarımız, kuruluşlarımız ve hayırsever insanlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İnşallah bu zor günleri de ortaya koyduğumuz bu dayanışmayla aşacağız. Bugün de Sinop İl Özel İdaremizden köylerimizdeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere teslim aldığımız 5 bin adet maskenin dağıtımına başladık. Maskelerimizin köy ve mahallelerimize ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Güncel ››Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 5 hasta daha alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:58: Orgeneral Çetin'den Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kuruluş yıl dönümü ziyareti - Haber 16:56: Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan şiir yarışması - Haber 16:56: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 16:56: Filistinli genç kız renkli çizimlerle çocuklara koronavirüsü anlatıyor - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber