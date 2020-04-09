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Sinop İl Özel İdaresi'nden esnafı rahatlatacak karar

Sinop İl Özel İdaresi, kiracısı olan ve korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran iş yerlerinden kira talep edilmeyeceğini, pandemi sürecinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen işletmelerin ise kira borçlarına ilişkin ödemelerin erteleneceğini açıkladı.

09.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
Sinop İl Özel İdaresi'nden esnafı rahatlatacak karar
Sinop İl Özel İdaresi, kiracısı olan ve korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran iş yerlerinden kira talep edilmeyeceğini, pandemi sürecinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen işletmelerin ise kira borçlarına ilişkin ödemelerin erteleneceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında yayınladığı genelgede, belediyelerden ve il özel idarelerinden salgın nedeniyle geçici olarak kapanan işletmelerden kira alınmamasını, faaliyetlerine devam eden iş yerlerinin ise kira bedellerinin ertelenmesini değerlendirmelerini istedi.

Genelgeye istinaden kuruma ait iş yerlerinde kiracı olan esnafın mağduriyetini gidermek için harekete geçen Sinop İl Özel İdaresi, İl Encümen Toplantısı'nda kurumun kiracısı olan esnafları rahatlatacak önemli kararlar aldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl başkanlığında gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda, İl Özel İdaresi'ne ait iş yerlerinde kiracı olan ve geçici süreyle faaliyetlerini durduran işletmelerden 16 Mart 2020 tarihinden başlayarak pandemi süresi bitinceye kadar kira alınmaması kararlaştırdı.

Toplantıda ayrıca bu süreçte faaliyetlerini sürdüren ancak, ekonomik olarak korona virüs salgınından olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira borçlarından kaynaklı ödemelerinin ise ertelenmesine karar verildi.

Bu sürede faaliyetlilerini geçici olarak durduran iş yerlerinin kira sözleşmeleri ara verilen süre kadar uzatılacak. Ayrıca kuruma ait iş yerlerinde kiracı olan esnafların kira sözleşmesinden kaynaklı borçlar da pandemi süresince talep edilmeyecek.

Pandemi süreci son erdikten sonra ise yapılacak kira tahsilatında yasal faizin uygulanmaması da alınan önemli kararlardan biri oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Sinop, Güncel
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