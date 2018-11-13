Sinop İlkokulu Okuduğu Okulu Kiralayıp Mantar Üretimi Yaptı

Sinop
'ta yaşayan Veli Gör, ilkokulu okuduğu ancak şuan atıl durumda olan okul binasını kiralıp mantar üretimen başladı. Gör, kendine ait yöntemle ayda 3 ton mantar üretiyor. Sinop'un kent merkezine bağlı Meroğlu Köyü'nde yaşayan 50 yaşındaki Veli Gör, atıl halde duran tek katlı okul binasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden kiraladı. Burada mantar üreten Gör, kapasitesini gün geçtikçe artırdı. Gör, ayda 3 ton istiridye mantarı üretir hale geldi. Okulun bir sınıfında istiridye mantarı üretimi yapan Gör, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden burayı kiraladım. 12 yıldır mantar üretiyorum. Daha önce kültür mantarı üretiyordum. 3 yıldır istiridye mantarı ile uğraşıyorum. İstiridye mantarının herşeyini ben yapıyorum. Yani sıfırdan tamamlanana kadar ben yapıyorum. Kalite olarak çok iddialıyım. Bu mantarlar için teşekkür belgesi aldım. Radyasyon, kimyasal hiçbir şey yok. Yaklaşık 3 yıldır randımanlı çalışıyorum. Kendi yöntemim ve sistemim ile mantar üretiyorum dedi.