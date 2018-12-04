Sinop Kamyonun Çarptığı Otomobildeki Üniversite Öğrencisi Öldü

Sinop
'ta kavşakta kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18) hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Küçüksanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, iddiaya göre önüne aniden çıkan, kent merkezinden Samsun
yönüne giden Atakan Erdal idaresindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, ambulanslarla Sinop Atatürk
Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.Kazada yaralanan Sinop Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Kazada diğer yaralı Furkan Yiğit'in ise tadavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaza sonrası başlatlan soruştumada kamyon sürücüsü Mustafa S. gözaltına alınırken, kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
04 Aralık 2018 Salı 15:07