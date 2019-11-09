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Sinop karadeniz'de balık bolluğu

Karadeniz'de balık bolluğuKaradeniz'de deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birliklte balıkçılar, açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor.

09.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:08
'de balık bolluğu
Karadeniz'de deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birliklte balıkçılar, açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor.
Karadeniz'de, av yasağının 1 'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Fırtınalı hava koşulları nedeniyle kimi zaman istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesi ile açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor. Deniz suyunun da soğumaya başlamasıyla birlikte avlanan bol miktarda balıklar tezgahları dolduruyor. Karadeniz'de hamsi 7.5 TL, karagöz 35 TL, sarıkanat 60 TL, barbunya 40 TL, palamut 35 TL, zargana ise kilosu 25 TL'den satılıyor.
Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, 'Balık çeşidimiz bol olduğundan ilgi çekmesi için tezgahımızı süslüyoruz. Gelen insanların dikkatini de çekiyor. Bu yıl balık bol' dedi.
Sinop karadeniz'de balık bolluğu

Karadeniz, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA


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