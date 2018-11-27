Sinop Karadeniz'de Hamsi Bereketi; Kilosu 5 Liraya Geriledi

Karadeniz
'de palamuttan sonra hamsi bereketi yaşanıyor. Denizde bolca avlanan hamsinin 10 liradan satılan kilosu 5 liraya geriledi.
Denizlerde av yasağının 1 Eylül
'de sona ermesinin ardından Karadeniz'de balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunun yaşandığı Karadeniz'de bu kezde hamsi bereketi yaşanıyor. Karadeniz'de avlanan hamsiler tezgahları dolduruyor. Bolluğu nedeniyle geçen hafta 10 liraya satılan hamsinin kilosu 5 liraya geriledi.
Sinoplu balıkçı İsmail Değer, bu yıl iyi hamsi olduğunu belirterek 'Balık çok olduğu zaman fiyatlarda otomatik olarak düşüyor. Az olduğu zamanda yükseliyor. Yüksek miktarda balık tuttuk. Bu nedenle fiyatı düşürdük. Halkımızda taze balık yesin. Hamsi şuanda Bartın
taraflarında. Bu tarafa doğru geliyor. Büyük ihtimal ile kayıkların gelişine bakılırsa artık Sinop taraflarına doğru gelme ihtimali yüksek. Şuanda Amasra
tarafında kayıklarımız avlanıyorö dedi.
1 Eylül,Sinop,Karadeniz