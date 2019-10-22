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Sinop karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz'de hamsi bolluğuKaradeniz'de sezon başında umduğunu bulamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla birlikte çoğalan hamsinin avına başladı.

22.10.2019 11:07
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de sezon başında umduğunu bulamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla birlikte çoğalan hamsinin avına başladı. Tezgahları dolduran hamsinin kilosu 5 TL'ye geriledi.
Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Sezona umdukları gibi başlayamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla ağlarını doldurmaya başladı. Hamsi sürülerinin Karadeniz'e yönelmesi ile balıkçılar bereketli bir av dönemi geçiriyor. Sezon başında kilosu 20 ile 30 TL arasında satılan hamsi, 5 TL'ye düştü.
Sinoplu balıkçı Ahmet Gür, Çok şükür hamsi bol oldu. Palamut zaten yok. Hamsi de günlük ortalama 300-400 kilo satıyoruz. Kilosu da 5 TL'ye geriledi dedi.
Sinop karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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