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Sinop karadeniz'de istavrit bereketi

Sinop'ta balıkçılar, bereketli bir av gerçekleştirdi.

26.10.2019 09:58
Sinop'ta balıkçılar, bereketli bir av gerçekleştirdi. Denize hamsi için açılan balıkçıların ağlarına kasalar dolusu istavrit takıldı.
Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta hamsi için denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Kasalar dolusu istavritle dönen balıkçılar, bir sonraki av için beklemeye başladı. Balıkçılar, bu yıl istavrit ve hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi.
Hamsi avı için denize açıldıklarını anlatan Kaptan Sedat Turan, Hamsi için ağ attık, ama 100 kasaya yakın istavrit yakaladık. Hamsinin de bol olacağını düşünüyoruz. Bu yıl vatandaşlar bol bol istavrit ve hamsi yiyecek dedi.
Sinop karadeniz'de istavrit bereketi

Eylül, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA


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