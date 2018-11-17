Sinop Karadeniz'de Tirsi Bolluğu

Karadeniz
'de tirsi bolluğu
KARADENİZ'de 1 Eylül
'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan ve hamsi avına odaklanan balıkçıların ağına tirsi takılmaya başladı. Bolluğu yaşanan 'tirsi'nin fiyatı da 10 liradan 5 liraya geriledi.
Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona ererken, balıkçıların Karadeniz sularına bıraktığı ağlar, tirsilerle doluyor. Balıkçı tezgahlarında tirsi bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 10 liradan alıcı bulan tirsinin, bol avlanması nedeniyle fiyatı 5 liraya kadar geriledi. Sinop
'ta balıkçılık yapan Olcay Karabulut, müşterilerine her gün taze balık sattıklarını belirterek, Şuan da tirsi bol. Kilogramı 5 lira. Günde 2 ton 3 ton tutuluyor. Ondan sonra zarganamız bol. Biraz hamsi geliyor. 10 lira, 7 buçuk lira ve 5 liraya hamsi satıyoruz. Palamut bitti. İzmarit geliyor. Bayağı çeşit var. Zargana ve sarıkanat balığımız geliyor. Sarıkanatlar 30 lira, 25 liraya satılmakta. Gayet taze günlük balık satmaya çalışıyoruz. Bize çalışan 50-60 tane kayığımız var. Sinop'ta bayat balığı satma şansımız sıfır. Devamlı taze günlük balık satıyoruz dedi.
'FİYATLAR İYİ'
Balıkçı tezgahına gelen tüketici Selçuk
Somuncu ise, bolluk yaşanan tirsiyi deneyeceklerini kaydederek, Şimdi hamsinin fiyatı güzel ama küçük. Genelde mezgit tüketiyoruz. Biraz dip balığı ama kokmadığı için tercih ediyoruz. Hamsi koktuğu için maalesef tercih edemiyoruz. Evde kavga
çıkıyor. Fiyatlar iyi. Mezgit tüketiyoruz. Tirsiyi de deneyeceğiz inşallah diye konuştu.
Sinop,1 Eylül,Karadeniz
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:59