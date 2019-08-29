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Sinop karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyorKaradenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor.

29.08.2019 11:12
Karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
Karadenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor.
Sinop Limanı'na demir atan balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Balıkçı Burhan Sağlam av sezonuna günler kala yoğun çalışma içinde olduklarını belirterek; 'Şuan da teknelerimiz hazırlık aşamasında. Allah nasip ederse 1 Eylül sabahı denize açılacağız. Komple balıkçılar olaraktan. Av yasağı 1 Eylül'de bitiyor. Bizde onu bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yapıp denize açılacağız. Şuan da ağların kurşunu ve mantarı var. Bunları birbirine dikiyoruz. O kurşun ve mantar olmadan balık yakalanmıyor. Hazırlayıp teknelerimizin üzerine istif edip ondan sonra denize açılıp devam edeceğiz. Yeni sezondan şuan da umutluyuz. Palamut zayıf görünüyor ama istavrit görünüyor gibi. Hamsi şuan da belli olmaz. 1 buçuk 2 ay sonra belli olur. Palamut zayıf görünüyor dedi.
Sinop karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Sinop, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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