SİNOP KAYIP İBRAHİM'İN AİLESİNİN HÜZÜNLÜ BAYRAMI

Kaynak: DHA

SİNOP'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'dan (5), 35 gündür haber alınamıyor. 400 kişilik ekibin bir aydır aradığı küçük çocuğun ailesi bayrama gözü yaşlı oğullarından gelecek haber i bekleyerek girdi. Acılı anne Şükran Ay, "Oğlum bayramda keşke çıksa gelse" dedi.Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay; jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile köyün çevresi ve ormanlık alanlarda arandı. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. Ormanlık alandaki aramalar sırasında yaban hayvanlarının izlerine rastlandı, kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İbrahim Ay'ı tüm arama çalışmalarından sonuç alınamadı.'OĞLUM BAYRAMDA KEŞKE ÇIKSA GELSE'Kayıp İbrahim Ay'ın annesi Şükran Ay (32), oğlundan gelecek umutlu haber i beklediğini belirterek 'Çocuğumdan haber yok. Benim ellerim doluydu şimdi boş kaldı. Bir elim boş kaldı. İbrahim'in ikizi İsmail'i görünce yüreğim sızlıyor. İbrahim gelsin bir elimi doldursun. Bilen, gören, duyan varsa söylesin çocuğumun yerini. Bayramlarda İbrahim'i görünce mutlu olurdum. Anne olarak o yanımdayken mutluluk hissediyordum. Şimdi yok. Bu bayrama İbrahim olmadan girdik. Oğlum bayramda keşke çıksa gelse" dedi.Kayıp İbrahim Ay'ın yengesi Şehri Ay da (39) 'Her bayram bizim için güzel geçerdi. Bu bayram buruk geçecek. Bu bayramda eski bayramlara benzesin. Çifte mutluluk yaşayalım. Bir an önce bulunsun istiyoruz. İnşallah İbrahim bir an önce bulunur da herkes rahata kavuşur" diye konuştu.