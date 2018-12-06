Sinop Kazada Hayatını Kaybeden Başkanlar Toprağa Verildi

06 Aralık 2018 Perşembe 17:22



06 Aralık 2018 Perşembe 17:22

Sinop'un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için gittikleri Ankara'da trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Ali Dalkılıç (68) ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım (49), toprağa verildi.Kaza, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde meydana geldi. Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç'ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada ağır yaralanan Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım da Ankara Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralan yardımcısı Hayrettin Ateş ise Akyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi.Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994- 2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.TOPRAĞA VERİLDİLERKazada hayatını kaybeden Ali Dalkılıç ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım (49), için Durağan ilçesi İsmail Bey Cami'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Dalkılıç'ın naaşı ilçe mezarlığında, Yıldırım'ın cenazesi Yandak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Aynı kazada yaralanan Hayrettin Ateş'in ise Ankara Akyurt Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.