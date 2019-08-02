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Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın

Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde yangınSİNOP - Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde açık alanda kimyasal atıkların biriktirildiği bölgede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

02.08.2019 14:58
Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın
Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın
SİNOP - Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde açık alanda kimyasal atıkların biriktirildiği bölgede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Akşam saatlerinde Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangını gören vatandaşların itfaiyeye çöp yangını şeklinde edilen ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, tiner, boya kutusu, araç lastiği gibi atıkları gören itfaiye ekipleri yangına kimyasal atık muamelesi gösterdi. Ekipler, kimyasal yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.
Vatandaşlardan edinilen bilgiye göre Küçük Sanayi Sitesi'nde tiner, boya kutusu, lastik vb. kimyasal madde içeren atıkların normal bir çöp gibi görülüp açık alanda toplanması, büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar bu bölgede kimyasal atıklar için bir önlem alınması gerektiği belirtildi. Hem görsel kirlilik yaratan kimyasal atıklar, ayrıca insan sağlığına da zarar teşkil ediyor. Çevredeki vatandaşlar, bu gibi kimyasal atıkların kapalı alanda muhafaza edilmesi talebinde bulundu.

Sinop, Yerel

Kaynak: İHA

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