Sinop Motor Sporları Kulübü'nde Görev Değişimi

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Sinop Motor Sporları Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu yapıldı.Kentte bir restoranda yapılan genel kurulda kullanılan oylarının tamamını alan Deniz Özen, kulübün yeni başkanı seçildi.Özen, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün kurucu başkanı Atilla Hakan Şen'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Kentlerin gelişmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin önemine işaret eden Özen, şöyle konuştu:"Bir kentin gelişmesi anlamında, sivil toplum kuruluşlarının önemi tartışılmaz bir gerçek. Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının neler yapabileceğini, Sinop Motor Sporları Kulübü göstermiştir. Bu bilinçle, değerli dostum Atilla Hakan Şen'den aldığımız hizmet görevini en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğim. Teveccüh göstererek beni Sinop Motor Sporları Kulübü başkanlığına layık gören tüm üyelerimize kalben teşekkür ediyorum. İlimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."Özen, konuşmasının ardından başkanlık görevini devraldığı Atilla Hakan Şen'e bu zamana kadar verdiği hizmet ve çalışmalarından dolayı Sinop Motor Sporları Kulübü adına plaket takdim etti.