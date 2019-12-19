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Sinop Müftüsü 2 yılda 107 nikah kıydı

Sinop'ta yaklaşık 2 yılda 107 çift, nikahlarını müftülükte kıydırmayı tercih etti.

19.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:58 Sinop Müftüsü 2 yılda 107 nikah kıydı
'ta yaklaşık 2 yılda 107 çift, nikahlarını müftülükte kıydırmayı tercih etti.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından çok sayıda kişinin kendilerine başvurduğunu söyledi.

olarak hem dini hem de resmi nikahı bir arada kıydıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dini nikah ve medeni nikahlarını bir arada kıydığımız için vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ediyor. Bizler de bu yetki müftülüklere verildiğinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz. Nikah kıydırmak isteyen çok ancak yetişemiyoruz. Müftü yardımcılarına da bu yetki verilirse daha çok nikah kıyılabilir. Belediyelerde bu yetki devri var. Belediye Başkanı adına belediye memurları nikah kıyabiliyor. Müftülükte yetki devri olmadığı için sadece müftü nikah kıyabiliyor."

Müftülük, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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