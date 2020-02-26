Haberler » Güncel » Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı - Haber

Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı

Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

26.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı
Müftüsü Ali Hayri Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelik, mesajında, küresel ölçekte ve yerelde meydana gelen felaketler ve insanlığın yaşadığı bunalımlara dikkati çekti.

Kalplerin daraldığı, gönüllerin sıkıştığı, ruh ve bedenlerde büyük travmaların yaşandığı bu süreçte üç aylar mevsimine girildiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Regaip, rağbet edilen, istenilen, arzu edilen demektir. Biz de bu gece rağbetimizin, tercihimizin Allah'ın dininden yana olduğunu göstereceğiz. Bu gece manevi iklimi ile yüreklerimizde regaibin coşkusunu yaşayacağız. Bu mübarek günler, ezelden ebede akıp giden zaman içinde fani bir ömür süren insanoğluna imtihan yolculuğunda sınavı kaybetme tehlikesine karşı ona en büyük yardım ve desteğin verildiği günlerdir. İnsana varoluş nedenini hatırlatıp, yaradılış gayesine dönmesiyle insanlığını kuşanacağını bildiren günlerdir. Sinoplu hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Regaib Kandili, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:43:41