SİNOP Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 üniversiteli öldü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 üniversiteli öldü, 1 yaralıSİNOP'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu, Kabalı köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop'tan Kastamonu yönüne giden Muhammed Kadiroğlu'nun (22) kullandığı 39 NJ 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım idaresindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtama ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Muhammed Kadiroğlu ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Seyfi Yıldırım ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.AFAD ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkartılan ve Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen Muhammed Kadiroğlu ve Filiz Polat'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.