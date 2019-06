Kaynak: İHA

(SİNOP-ÖZEL)Tescillenen Sinop nokuluna Ramazan Bayramı öncesi yoğun ilgiSİNOP - 2018'in Şubat ayında tescillenen "Sinop nokulu", Ramazan Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor. Ramazan Bayramı öncesi çok yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını belirten unlu mamuller işletme sahibi İsmail İstankol, "Biz burada Sinop nokulu ve Sinop mantısı üretiyoruz. Önümüz bayram. Bayrama hazırlık yapıyoruz. Arkadaşlar da çalışıyorlar. Sinop nokulu coğrafi tescil belgesini aldı. Nokulun çok eski bir tarihi var Sinop'ta. Unlu mamul işletmelerinde ticari amaçla üretiliyor. Eskiden sadece bayramlarda yapılıyordu. Şimdi günün her zamanı, her saati, istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Bayram yoğunluğumuz oldukça fazla. Şu an bütün personelimiz çalışıyorlar. Geçmiş bayramlarda yoğunluğumuz oluyordu ama bu bayramda biraz daha fazla. Bayram tatilinin 9 gün olmasının etkisi olabilir" dedi.Enerji deposuSinop nokulu yumurta akı, süt, sıvı yağ ve tereyağı ile hazırlanan hamurun açılarak içine toz şeker, çekilmiş ceviz ve kuru üzüm serpilmesiyle yapılıyor. Enerji deposu olan ve lezzetiyle damaklara hitap eden nokul, kilosu 35 TL'den satılıyor.