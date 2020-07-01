SİNOP Rampada freni boşalan kamyonet üst geçide çarptı

Rampada freni boşalan kamyonet üst geçide çarptıSİNOP'ta rampa inerken freni boşalan kamyonetin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

01.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:21
Rampada freni boşalan kamyonet üst geçide çarptı
SİNOP'ta rampa inerken freni boşalan kamyonetin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında il merkezindeki 18 Evler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Değerli yönetimindeki 57 AAH 230 plakalı kamyonetin, rampa inerken freni boşaldı. Değerli kontrolünü kaybettiği kamyonetle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve kamyonet kasasındaki Hakmet Zaura yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri, aracın içine sıkışan sürücü çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. SİNOP Rampada freni boşalan kamyonet üst geçide çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sinop, Güncel, Haber
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