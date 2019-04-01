Sinop Seçim Sonuçları: 31 Mart Sinop Yerel Seçim Sonuçları

Sinop yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Sinop'ta yerel seçim için kurulan 113 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Sinop Belediye Başkanlığı yarışı CHP adayı Barış Ayhan ile Ak Parti adayı Ahmet Nur Ceyhanlı arasında geçti. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Sinop yerel seçim sonuçları detayları...

SİNOP 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Sinop Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Ali Çöpcü, CHP adına Barış Ayhan, DSP adına Ahmet Nur Ceylanlı, SP adına Sefa Yalın yarıştılar. 36 bin 386 kayıtlı seçmenden 30 bin 570 tanesi oyunu kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sinop Belediye Başkanı CHP adayı Barış Ayhan oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların adaylara dağılımı şimdilik şöyle;

Barış Ayhan CHP 16.608 OY %56,41

Ali Çöpcü AK Parti 11.784 OY %40,02

Sefa Yalın Saadet Partisi 291 OY %0,99

Mete Çağdaş BAĞIMSIZ 282 OY %0,96

Orhan Sarı DP 63 OY %0,21

SİNOP 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Sinop'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Sinop Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'den Baki Ergül % 54,34 oy oranı ile olmuştu. Ak Parti'den Hamza İnce ise % 37,39 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den İlhan Aydemir% 6,31 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Selamettin Özgen % 1,25 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.