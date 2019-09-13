Haberler » Güncel » Haber

Sinop solotürk'ten sinop'ta nefes kesen prova

SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen provaTÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 15 Eylül Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Sinop semalarında prova uçuşu yaptı.

13.09.2019 14:37
SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 15 Eylül Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Sinop semalarında prova uçuşu yaptı. F-16 uçakları ile yapılan prova uçuşunu kent sakinleri, cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Sinop'ta Harf İnkılabının 91'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında 15 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi keşif uçuşu yaptı. Gösteri için Sinop semalarında prova uçuşları yapan 2 SoloTürk uçağı, kentte heyecan yarattı. Vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Solotürk pilotları F-16'larla, pazar saat 17.00'da Sinop İskele Meydanı semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Sinop solotürk'ten sinop'ta nefes kesen prova

Eylül, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:59 Nevşehir'de lise öğrencilerine simit ve aşure ikramı
14:59 Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla geldiler; 1,7 milyon lirayı gasp ettiler
14:59 Kulp'ta şehit olan işçilerden 4'ü son yolculuklarına uğurlandı
14:58 Batman'da kulp şehitleri, kürtçe ağıtlarla uğurlandı
14:58 Ahilik Haftası hazırlıkları görüşüldü
14:58 Çocuğunu boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakim karşısında
14:58 Cumhurbaşkanlığından İstanbul'da aşure ikramı