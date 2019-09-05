Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sinop'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Sinop'ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

05.09.2019 16:04 Sinop'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Sinop'ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


Sinop'ta Gazi Caddesi'nde önceki gece iki çocuk annesi Gülşah Karaduman'ın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden Görkem Ç., hastanedeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Görkem Ç, çıkarıldığı mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Zanlı Barış Can Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Barış Can Ö. ile Görkem Ç. arasında önceki gece Gazi Caddesi'nde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etmişti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Görkem Ç.'nin arkadaşı iki çocuk annesi Gülşah Karaduman ile F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralanmıştı. - SİNOP


Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:13   Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu
20:56   Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
20:53   Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
20:49   Karısını öldüren adam Ankara'da yakalandı
20:46   Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken canından oldu
20:35   Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu
20:34   'Sahte bahis' çetesi operasyonunda 15 tutuklama