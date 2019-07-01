01.07.2019 21:33
Haberler » Güncel » Haber

Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Sinop

Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Sinop 'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Saat 18.00'de başlayan etkinliklere Sinoplular ve turistler büyük ilgi gösterdi.

Kabotaj Bayramı kutlamalarında halat çekme, yüzme ve yağlı direk yarışmaları gerçekleştirildi. Halat çekme yarışmasında Yıldız Balıkçılık takımı birinciliğe adını yazdırarak koç sahibi oldu. Yüzme yarışında Tolga Karagülle birinciliği elde ederek yarım altını evine götürdü. Yağlı direk yarışmasında ise birinciliği son iki senenin şampiyonu Önder Akkaya tekrar elde etti. Akkaya, son üç yıldır yarışmayı kazanarak bir kez daha koçun sahibi oldu, üç yılın şampiyonu olarak adını unutulmazlara yazdırdı.

Düzenlenen etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan , Belediye Başkanı Barış Ayhan , Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, çeşitli kamu kurum müdürleri ve müdür yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA
Kabotaj Bayramı , Denizcilik , Sinop , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:50 Yenice Ormanlarında hem kamp yaptılar hem de doğa eğitimi aldılar
22:48 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
22:45 Gençlerbirliği yeni sezona 'merhaba' dedi
22:44 Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis güçlerini" lağvetti
22:43 İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi açıldı
22:41 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
22:40 Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı