Haberler » Güncel » Sinop'ta 10 Kasım: Zaman adeta durdu - Haber

Sinop'ta 10 Kasım: Zaman adeta durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Sinop'ta anıldı.

10.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:08Sinop'ta 10 Kasım: Zaman adeta durdu
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında 'ta anıldı.

Sinop Valiliği önünde yapılan törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş sayıda katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve adeta zaman durdu. Sirenle beraber Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı önce göndere, sonra tüm yurtta olduğu gibi yarıya indirildi.

Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çelenk sunumuyla tören sona erdi. Törenin ardından vatandaşlar, valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çiçekler bıraktı. - SİNOP

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:59 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı
13:59 11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı
13:58 Atatürk, Anıtkabir'de anıldı/ Ek Fotoğraflar
13:53 Öğrenciler Ata'ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler
13:58 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:59:58