Sinop'ta 179 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sinop
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ayancık ilçesinde bir kişinin izinsiz uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen zanlının Söküçayırı köyündeki tarlasında yapılan aramalarda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirlerine el konulurken şüpheli M.İ. gözaltına alındı.