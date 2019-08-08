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Sinop'ta 179 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 15:44 Sinop'ta 179 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalarını sürdüren Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ayancık ilçesinde bir şahsın Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin de katılımıyla, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen zanlının Söküçayırı köyündeki tarlasında yapılan aramalarda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirlerine el konulurken şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP

Kenevir, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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