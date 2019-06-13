Sinop
'ta 2 bin 342 üniversite öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı
SİNOP - Sinop'ta 2 bin 342 üniversite öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı. Sinop Üniversitesinden 2018-2019 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 2 bin 342 öğrenci için tören düzenlendi. Sinop Üniversitesi Spor Kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreni; mezun olan öğrencilerin tören geçidiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör
Prof. Dr. Nihat Dalgın yaptığı konuşmayla mezun olan öğrencileri kutladı. Toplamda 2 bin 342 öğrencinin mezun olduğu mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla son buldu. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan
, çeşitli kamu kurumu müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Kaynak: İHASinop
, Yerel