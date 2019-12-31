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Sinop'ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu

Sinop'ta 2 günden beri haber alınamayan şahıs kiraladığı tespit edilen araçta bulundu.

31.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Sinop'ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu
Sinop'ta 2 günden beri alınamayan şahıs kiraladığı tespit edilen araçta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçen Pazar günü akşam saatlerinde Korucuk Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz için, emniyet güçleri arama çalışmalarına başlamıştı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonucu, iki gündür haber alınamayan Galip Yılmaz, kiraladığı tespit edilen aracındaki GPS sayesinde Sinop'un Erfelek ilçesinde bulundu. Kayıp şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

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