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Sinop'ta 257 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gr uyuşturucu ele geçirildi.

31.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:47 Sinop'ta 257 gram uyuşturucu ele geçirildi
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gr uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop'un ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri otogar mevkisinde yaptıkları kontroller sırasında 34 ZN 300 plakalı araçta 88.59 gram esrar maddesi buldular. Soruşturmayı derinleştiren Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların ikametlerinde yaptıkları aramada ise 168.39 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Gözaltına alınan şahıslar emniyette alınan ifadelerinin ardından Boyabat Adliyesine götürüldüler. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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