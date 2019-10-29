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Sinop'ta 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlandı

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandıSinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

29.10.2019 15:22
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskele Meydanı'nda süren resmi törende, öğrencileri şiir okudu, yöresel halk oyunu gösterileri sundu. Gösteriler, tören alanını dolduranlarca ilgiyle izlendi. Törende konuşan Vali Şakalar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tören, öğrencilerin ardından resmi ve sivil araçların geçişiyle sona erdi.
Sinop'ta 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA


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