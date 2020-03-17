Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
17.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:08
Sinop 'un Boyabat ilçesinde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karacaören köyü mevkindeki akaryakıt istasyonundan çıkış yaparak kavşağa giren M.Ç'nin kullandığı 57 DB 809 plakalı minibüsle A.Ç'nin kullandığı 57 DV 732 plakalı otomobil ve T.K'nın kullandığı 37 PE 366 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 37 PE 366 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki Tuğba K. (27), Tuğba K. (31), Selami S. ve Tanju K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza noktasında bir süre kontrollü geçiş sağladı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Karacaören köyü mevkindeki akaryakıt istasyonundan çıkış yaparak kavşağa giren M.Ç'nin kullandığı 57 DB 809 plakalı minibüsle A.Ç'nin kullandığı 57 DV 732 plakalı otomobil ve T.K'nın kullandığı 37 PE 366 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 37 PE 366 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki Tuğba K. (27), Tuğba K. (31), Selami S. ve Tanju K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza noktasında bir süre kontrollü geçiş sağladı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler : Karacaören, Boyabat, Sinop, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti