Haberler » Güncel » Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergi ve program düzenlendi.

03.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:43Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergi ve program düzenlendi.

Program öncesi Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılan el işi sergisi gezildi. Saygı duruşunun ardından sahneye çıkan Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi üyeleri, işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti. Açılışın ardından Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melih Keleş bir konuşma yaptı. Keleş, "Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Temel hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın her türlü imkan ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir Türkiye'dir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun" dedi

Düzenlenen program devamında, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi korosu tarafından hazırlanan müzik gösterisiyle devam etti.

Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve kamu kurum müdürleri katıldı. - SİNOP

Türkiye Sakatlar Derneği, Dünya Engelliler Günü, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Haber
15:20 Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haber
15:20 Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması - Haber
15:19 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
15:14 Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den tek cümlelik açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:23:05