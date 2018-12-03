Sinop'ta 3 Aralık Engelliler Günü

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52

Sinop'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Sinop Valiliği önünde tören düzenlendi.Program Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Spastik Çocuklar Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneğinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda devam eden programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, "Sosyal devlet olmanın önemli bir özelliği, tüm vatandaşların eşit koşullarda eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan yararlanabilmesini; fırsat eşitliğinin sağlanarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımlarını ve hayat standartlarının yükseltilmesini, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözülmesini, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, hak ve özgürlüklerden herkesle eşit oranda yaralanmasını, kültür, sanat ve spor alanlarında ve toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için desteklenmesini sağlamaktadır. Tabii bunu sağlamak sadece devlet eliyle değil, buradaki gibi halkımızın tüm bireyleriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla yapmaktır. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu gerçekten yola çıkarak, alanı sürekli kontrol altında tutmakta ve değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre, tedbirlerini sürekli yenilemektedir. Temel hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın her türlü imkan ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir Türkiye'dir" dedi.Törene Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı. - SİNOP