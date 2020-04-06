Sinop'ta, 3 köy daha karantinaya alındı
SİNOP'ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.
06.04.2020 22:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:31
SİNOP'ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.
Sinop 'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köyleri, karantinaya alındı. Köylere, kaymakamlığın ikinci bir açıklamasına kadar girişi çıkış yasağı getirildi. Bu kararla birlikte Sinop'ta toplamda 11 köy karantinaya alınmış oldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Sinop, Güncel