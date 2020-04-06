Sinop'ta, 3 köy daha karantinaya alındı

SİNOP'ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.

Sinop 'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köyleri, karantinaya alındı. Köylere, kaymakamlığın ikinci bir açıklamasına kadar girişi çıkış yasağı getirildi. Bu kararla birlikte Sinop'ta toplamda 11 köy karantinaya alınmış oldu.

Kaynak: DHA