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Sinop'ta 30 Ağustos provaları

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle prova yapıldı.

27.08.2019 12:08 Sinop'ta 30 Ağustos provaları
Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle prova yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provaları İskele Meydanı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunması ile devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı folklor ekiplerinin gösterisinin ardından askeri birlikler geçit töreni yaptı.

Tören provalarını izleyen vatandaşlar askerlerin yürüyüşünü cep telefonlarına kaydederek alkışladı. - SİNOP

Zafer Haftası, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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