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Sinop'ta 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

09.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:22Sinop'ta 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
'un ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.
Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nisanur ve Zekiye Elif Aslan'ın okula gelmemeleri ve velilerine ulaşılamaması üzerine öğretmenleri, ailenin Bağlar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıyı çalan ancak yanıt alamayan öğretmenler, durumu emniyet ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde baba Hüseyin ile anne Havva Aslan ve iki çocukları baygın halde bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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