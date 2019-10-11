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Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu

Sinop merkeze bağlı Bostancılı köyünde çıkan yangında 4 villa alevlere teslim oldu.

11.10.2019 22:05Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu
Sinop merkeze bağlı Bostancılı köyünde çıkan yangında 4 villa alevlere teslim oldu.

Sinop'ta Bostancılı köyünde bulunan Melek Ünlütürk'ün kaldığı binada akşam 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın yandaki villalara da sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA müdahale etti. Olay yerine ise güvenlik amaçlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca yangına müdahale eden bir itfaiye personeli dumandan etkilendi, olay yerinde bekleyen ambulans ekiplerince tedavi edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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