Sinop'ta Açık Kapı Bürosuna 143 Başvuru Yapıldı

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Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır
, valilik bünyesinde hizmete giren Açık Kapı Bürosuna 10 ayda 143 başvuru yapıldığını bildirdi.
Tanışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Kapı Bürosunda görevli personelin vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını doğrudan aldıklarını vurguladı.
Açık Kapı Bürosunda vatandaşlara bir nevi danışmanlık hizmeti verildiğini dile getiren Tanışır, şöyle devam etti:
"Açık Kapı Bürosu geçen yıl mayıs ayında hizmete girdi. Vatandaşların talep, öneri ve sorunları vali, vali yardımcıları ve İçişleri Bakanlığı
tarafından direkt takip ediliyor. Verilen cevapların uygun olup olmadığı kontrolden geçiriliyor. Müracaat sonrasında gecikmeler varsa derhal müdahale ediliyor ve kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor. Müracaat eden vatandaşların sorunları değerlendirilip 7 gün içerisinde kendilerine cevap veriliyor. Verilen cevabı bizler de takip ediyoruz. Sistem güzel ancak tanıtım yeterli değil."
Açık Kapı Bürosuna bugüne kadar 143 başvuru geldiğini aktaran Tanışır, vatandaşların uygulamadan son derece memnun kaldığını kaydetti.
Mehmet Tanışır, Sinop, Güncel
Kaynak: AA