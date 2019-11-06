Haberler » Güncel » Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı

Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı

Sinop Belediye Başkanlığından yapılan açıklamayla afet ve acil durum sonrası vatandaşlar için toplanma alanları duyuruldu.

06.11.2019 20:21 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:26 Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı
Sinop Belediye Başkanlığından yapılan açıklamayla afet ve acil durum sonrası vatandaşlar için toplanma alanları duyuruldu.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanları belirlenmiştir. Buna göre bu alanlar; Gazi Caddesi Barış Manço Parkı, Ada Mahallesi, Kuzeykent Mevkii, Karakum Yolu Eski Taş Ocağı Mevkii, Alaaddin Keykubat Camii Avlusu, İskele Meydanı Atatürk Anıtı Önü, DSİ Sosyal Tesisi Parkı, Gelincik Mahallesi Milli Egemenlik Parkı, Dokuzoğlu Şehir Stadyumu, Yeni Mahalle, Atatürk Spor Salonu, Derin Boğaz Ağzı Sokak/ Lunapark olmak üzere 10 adet bölge" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:03   Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi
00:02   Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası
00:02   "Recep İvedik 6"nın galası yapıldı
00:02   Manisa belediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdi
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2019
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
7.11.2019 00:04:40