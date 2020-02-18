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Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı.

18.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:50Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu
'un ilçesinde bir evde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kayabaşı köyü Gölköy Mahallesi'ndeki Aslan Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede evin tamamını saran yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.
(İHA)

Türkeli, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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