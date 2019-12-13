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Sinop'ta, "AK kadınlar üretir, milli tüketir" etkinliği

AK Sinop İl Kadın Kollarınca Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:22Sinop'ta,
AK İl Kadın Kollarınca Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Caddesi'nde bir iş yerinde açılan çarşıda, üretim yapan ve üretime katkı sağlayan kadınlar stant açtı.
Stantlarda el sanatları, yöresel yemekler ve el işlerinin tanıtımı ile satışı yapıldı.

AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Nurdan Altınkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çarşıda kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak maddi gelir edeceklerini vurgulayan Altınkök, ""Bunun yanında yine kadınlarımız tarafından yapılan yiyecek ve içeceklerin satışı yapılıyor. Elde edilecek gelirin tamamı maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize aktarılacak. Onun için pazar gününe kadar açık olacak çarşımıza tüm Sinopluları parti gözetmeksizin davet ediyoruz." dedi.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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