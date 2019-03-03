Sinop'ta Aranan 11 Zanlı Yakalandı

Sinop
'ta haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü
koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Türkiye
genelinde yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında Sinop'ta 17 ekip ve 47 personelin katılımıyla çalışma yapıldı.
Ekiplerce haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
Türkiye, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sinop, Güncel
Kaynak: AA