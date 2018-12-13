Sinop'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Ele Alındı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:26



13 Aralık 2018 Perşembe 16:26

Sinop'ta bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında toplandı.Toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirilerek, özellikle genç nüfusu zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik projeler geliştirilmesi ve bu yönde kurumlar arası işbirliği sağlanması yönünde karar alındı.Kurul toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ve diğer ilgililer yer aldı.