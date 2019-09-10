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Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı

SİNOP'ta av sezonunun açılmasıyla balık fiyatlarının ucuzlaması beklenirken balığın az oluşu tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor.

10.09.2019 11:53 Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı
SİNOP'ta av sezonunun açılmasıyla balık fiyatlarının ucuzlaması beklenirken balığın az oluşu tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor. Kentteki balıkçı tezgahlarında hamsi 20, istavrit 10, çupura ve levrek 30, mezgit ise 20 TL'den satışa sunuluyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Sinop'ta da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamut başta olmak üzere umduğunu bulamayan Sinoplu balıkçılar, nasiplerine düşen hamsi, mezgit, istavritin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarının ucuzlaması beklenirken balığın az oluşu tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor. Kentteki balıkçı tezgahlarında; hamsi 20, istavrit 10, çupura ve levrek 30, mezgit ise 20 TL'den satışa sunuluyor.
'FİYATLAR EKİM-KASIM'DA DÜŞER'
Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, fiyatların artığını belirterek, "Mezgit fiyatları arttı. 10 TL'ye satıyorduk. Şuan da 20 TL. Bazen fiyatlar balığın azlığına, çokluğuna göre değişiyor. Bunun için balık az olunca fiyatlar pahalı gidiyor. Onun için biz de pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Hamsi şuan 20 TL. Fiyatının düşeceğini umuyoruz, çünkü hamsiden yana umudumuz çok.  Vatandaş hep daha ucuza yesin. Hamsi şuan 20 TL ama Ekim, Kasım ayında 10 TL, 7.5 TL'ye iner. Bu yönde tahmin ediyoruz. Çünkü inşallah hamsi bol olacak. Palamuttan yana ise umudumuz az. Tezgaha daha palamut koymadık. Ama bir umut, deniz işi bu belli olmaz. Belki havalar soğuyunca palamut geri gelir. İnşallah olur da vatandaşımız ucuz ucuz palamut yer" dedi.



Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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