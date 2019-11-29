Haberler » Ekonomi » Sinop'ta balık tezgahları şenlendi - Ekonomi

Sinop'ta balık tezgahları şenlendi

Karadeniz'in en kuzeyi Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla ağlara takılan balıklar, tezgahları şenlendirdi.

29.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:28Sinop'ta balık tezgahları şenlendi
'in en kuzeyi 'ta, deniz suyunun soğumasıyla ağlara takılan balıklar, tezgahları şenlendirdi. Balık bolluğunu gören vatandaşlar, telefonlarına sarıldı, tezgahtaki balıkların fotoğrafını çektiler.

Karadeniz'in yoğun balık çeşidinin bulunduğu Sinop'ta, balık av sezonu başladığından itibaren denizden umduğunu bulamayan balıkçılar, tutulan çeşit çeşit balıklar, balıkçıların yüzünü güldürdü. Sinoplu balıkçı Ayhan Arslan, "Sinop kayıkları, her sene bu zamanlarda deniz bulanık olduğu için tutarlar böyle. En güzel Sinop'un yerli balıklarından çizgili karagöz, eşkina, deniz levreği, kırlangıç, palamut, ispari, kötek mikenop, hamsi, istavrit, çinekop, barbun, mezgit, izmarit, kefal hepsi mevcut, yerli balıklarımız" dedi.

Fiyatlarının da uygun olduğunu ifade eden Arslan, "Minekop 50 TL, mavişgil eşkina 40-50 TL, istavrit 20 TL, barbun 35 TL, hamsi 7,5 TL, mezgit 25 TL, 200 gr. palamut 5 TL, izmarit 5 TL" diye konuştu.

Balık piyasasını hareketlendiren bu olayın ardından, bu sezonda balıkçıların denize umudu biraz daha artmış durumda. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:16 Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
15:11 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
15:11 ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı
15:06 Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi
14:55 Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
29.11.2019 15:22:14