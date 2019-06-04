Sinop
'ta, bayramlaşma töreni düzenlendi. Ramazan Bayramı
dolayısıyla Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan
, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Şakalar, katılımcıların bayramlarını kutlayarak, bir süre sohbet etti.
Şakalar ve beraberindekiler, daha sonra huzurevi ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
Barış Ayhan
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