Sinop'ta bayramlaşma töreni

Sinop
'ta Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Sinop'ta öğretmenevinde gerçekleşen bayramlaşma törenine, Vali Köksal Şakalara, Belediye Başkanı Barış Ayhan
, Sinop Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı İzzet Ercan
, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma
Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş
, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanı S.G. Yüzbaşı Koray Kemiksiz, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Vali Şakalar, Sinoplu vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - SİNOP
Kaynak: İHA
Barış Ayhan
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