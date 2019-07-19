Sinop'ta Berkay Akbaş sokak basketbolu turnuvası düzenlendi

Sinop
'ta, 2016 yılında İstanbul
'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan üniversite öğrencisi Berkay Akbaş adına basketbol turnuvası düzenlendi.
Gazi Caddesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda gerçekleştirilen turnuvaya 32 takım katıldı.
Akbaş'ın ailesi ile Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altanbaş, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaşın izlediği müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.
Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti.