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Sinop'ta "Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı" yapılacak

Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 yılı faaliyetleri kapsamında "Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı" düzenlenecek.

12.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:42Sinop'ta
'ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 yılı faaliyetleri kapsamında "Bilgiden Bilince Ahlakı Konferansı" düzenlenecek.

Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 yılı faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan Bilgiden Bilince Spor Ahlakı Konferansı öğrencilerin kültür, eğitsel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmesi, beden ve ruh sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymalarının sağlanması ve bunları fair-play ruhu çerçevesinde başarılı bir şekilde yürütebilmeleri adına Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın "Spor Ahlakı Temalı Konferansı" 14 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Sinop İl Kültür Merkezinde gerçekleşecek. - SİNOP

Mehmet Baykan, Sinop, Spor

Kaynak: İHA

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